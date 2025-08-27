В допинг-пробе гендиректора «Сочи» найдены шесть запрещенных веществ

Фото: khl.ru

Согласно результатам антидопингового анализа в крови Игоря Григоренко, генерального директора ХК «Сочи», выявили шесть запрещенных веществ, сообщает IIHF (Международная федерация хоккея на льду).

Проба была взята 12 марта 2015 года после матча чемпионата КХЛ между ЦСКА и финским «Йокеритом». Григоренко завершил карьеру игрока в 2018 году.

Обладателю Кубка Гагарина и Чемпиону России грозит отстранение сроком на четыре года от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом.

Расследованием занималось Всемирное антидопинговое агентство WADA. В образце, взятом московской лабораторией, были найдены порядка шести веществ, определенные как анаболические агенты и стимуляторы: псевдоэфедрин, метенолон, тренболон, оксандролон, мельдоний и катин .

Срок дисквалификации Григоренко установлен с 12 августа 2025 года.

Защита экс-хоккеиста собирается оспорить решение IIHF.