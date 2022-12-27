В донецкой Макеевке неизвестные расстреляли семью из восьми человек

В городе Макеевке Донецкой народной республики неизвестные расстреляли семью из восьми человек, в том числе троих детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«Погибла семья из восьми человек, расстреляны. Предположительно, из автоматического оружия. Среди погибших трое детей», — рассказали в пресс-службе администрации.

На месте гибели семьи в Червоногвардейском районе города работают сотрудники силовых структур. Причины инцидента и информация о лицах, расстрелявших семью, уточняются, отмечает агентство.

По информации Telegram-канала «Типичный Донецк», погибла цыганская семья. Самому младшему ребенку был один год, двоим другим детям — семь и девять лет. Все жертвы были убиты выстрелами в голову, нападавшие были предположительно вооружены автоматами.