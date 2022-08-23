В Донецке зафиксировали прямое попадание снаряда в администрацию Пушилина – фото

В центре Донецка зафиксировано прямое попадание в администрацию главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, сообщила администрация главы ДНР. Фотографии обстрелянного здания в своем телеграм-канале опубликовал глава городской администрации Алексей Кулемзин.

По центральному Ворошиловскому району Донецка выпущено 7 снарядов калибром 155 мм. По предварительной информации, погиб парень 2004 года рождения, сообщил Кулемзин. О состоянии Пушилина информации нет.

Обстрел центра города ВСУ начали в 11.48. По данным Кулемзина, зафиксировано также прямое попадание в многоквартирный жилой дом в Ворошиловском районе.