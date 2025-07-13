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Происшествия 13 июля 2025 20:38

В Донецке во время урагана погиб 10-летний мальчик

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Сильный ураган, обрушившийся на Донецк в воскресенье вечером, привел к трагедии — в Кировском районе города погиб 10-летний ребенок. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

«Мальчик 2015 года рождения скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Точная причина гибели будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ураган начался около 17:00 по московскому времени и сопровождался сильными осадками. Непогода привела к перебоям с электроснабжением в нескольких районах города, повреждению автомобилей и остановке движения по ряду маршрутов из-за поваленных деревьев.

#ураган #погиб ребенок #донецк
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