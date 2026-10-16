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Общество 16 октября 2026 09:53

В Донецке установят бюст Мусы Джалиля и обустроят сквер

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В Донецке планируют установить бюст татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля и обустроить вокруг него сквер. Об этом сообщает Всемирный конгресс татар.

Автором памятника стала скульптор из Санкт-Петербурга Винера Абдуллина. Проект реализуют при поддержке Татарстана.

Кроме того, в регионе продолжаются масштабные работы по ремонту и восстановлению Соборной мечети. Реализация этих проектов направлена на сохранение исторической памяти и укрепление культурных и духовных связей между Татарстаном и Донецкой Народной Республикой.

#Муса Джалиль #донецк #ДНР
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