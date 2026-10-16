В Донецке установят бюст Мусы Джалиля и обустроят сквер

В Донецке планируют установить бюст татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля и обустроить вокруг него сквер. Об этом сообщает Всемирный конгресс татар.

Автором памятника стала скульптор из Санкт-Петербурга Винера Абдуллина. Проект реализуют при поддержке Татарстана.

Кроме того, в регионе продолжаются масштабные работы по ремонту и восстановлению Соборной мечети. Реализация этих проектов направлена на сохранение исторической памяти и укрепление культурных и духовных связей между Татарстаном и Донецкой Народной Республикой.