В Донецке назвали указ Путина глотком воздуха для предприятий

Заместитель председателя Общественной палаты самопровозглашенной Донецкой народной республики Екатерина Мартьянова назвала указ Президента Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик глотком воздуха для предприятий и экономики ДНР.

«Указ Владимира Путина — это глоток воздуха для наших предприятий и экономики Донбасса в целом. Одна из острых проблем местных производителей — ограниченные рынки сбыта. Многие из них до введения экономической блокады Киевом обеспечивали своей продукцией всю Украину. Шесть лет предприятиям республик приходилось работать на 1/3 своих производственных возможностей, переориентироваться на российский рынок», — написала она в своем Telegram-канале.

По словам Мартьяновой, указ Президента РФ, подписанный вчера, позволит теперь предприятиям республики увеличить сбыт продукции за счет легализации документов о происхождении товаров и даст возможность участвовать в госзакупках. К тому же товары, производимые в республиках, теперь не будут иметь украинскую маркировку и не попадут под санкции.

«С политической точки зрения — это еще один шаг, сближающий республики с Российской Федерацией», — добавила Мартьянова.