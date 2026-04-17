Общество 17 апреля 2026 15:10

В Донецке начнут восстанавливать Свято-Иверский женский монастырь и Соборную мечеть

В Донецке начнут восстанавливать Свято-Иверский женский монастырь и Соборную мечеть. Оба объекта находятся в районах, которые ранее располагались вблизи линии боевых действий, недалеко от аэропорта, за который шли интенсивные бои, сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в своем канале в MAX.

Работы на территории монастырского комплекса пройдут под контролем РосКапСтроя и будут разделены на два этапа. Сначала планируется восстановить придомовую территорию, затем – Свято-Иверский храм.

Здание Соборной мечети уже разминировано. В настоящее время специалисты разрабатывают концепцию будущего проекта восстановления.

Культовые сооружения играют важную роль в формировании городской среды и остаются местами духовного единения жителей. В связи с этим их восстановление в Донбассе и Новороссии ведется наравне с другими объектами инфраструктуры.

