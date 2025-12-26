news_header_top
Происшествия 26 декабря 2025 14:58

В Донецке мужчина устроил стрельбу в супермаркете

В Донецке сотрудники полиции обезвредили мужчину, открывшего беспорядочную стрельбу в одном из супермаркетов Петровского района. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

По данным ведомства, сотрудницы магазина успели нажать тревожную кнопку. На место оперативно прибыли полицейские.

За проявленное мужество и героизм при задержании вооруженного преступника полицейских представили к государственной награде — медали «За храбрость».

#стрельба #донецк
