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СВО 30 июня 2024 10:00

В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо пожарных

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В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что огнеборцы тушили пожар в Петровском районе, который возник после обстрела. Во время тушения появилась угроза повторного артудара. Обстрел настиг сотрудников МЧС во время эвакуации.

Пострадавшие самостоятельно добрались до больницы, их госпитализировали.

Фото: © МЧС России

#донецк
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