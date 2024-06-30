В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо пожарных

В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что огнеборцы тушили пожар в Петровском районе, который возник после обстрела. Во время тушения появилась угроза повторного артудара. Обстрел настиг сотрудников МЧС во время эвакуации.

Пострадавшие самостоятельно добрались до больницы, их госпитализировали.