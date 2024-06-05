В Донецке для мирных жителей появилась опасная «дорога смерти» из-за атак украинских беспилотников, сообщает РИА Новости.

На одной из центральных улиц Донецка, соединяющей Петровский и Кировский районы города, в последние дни участились трагические инциденты с гражданскими автомобилями. По данным представителя Совместного центра контроля и координации ДНР Сергея Переверзева, только за последнюю неделю украинские беспилотники уничтожили здесь четыре гражданских автомобиля.

Остатки сгоревших машин со следами попаданий снарядов остались вдоль улицы Бирюзовой, на которой также разбросаны фрагменты самих дронов. По словам местных жителей, украинские БПЛА регулярно барражируют в этом районе, а автомобилисты стараются объезжать опасный участок другими путями.

«У нас беспилотники летают постоянно. Лучше людям не ездить по этой трассе – туда страшно ехать. За 5 дней уничтожены 4 гражданские машины», – рассказала агентству Ирина Ивановна, проживающая неподалеку.

Несмотря на риски, городской транспорт продолжает курсировать по улице Бирюзовой, чтобы обеспечить жителям доступ на работу и рынки в соседних районах. Однако местные убеждены, что Украина наносит удары по гражданским объектам целенаправленно.

Кировский и Петровский районы на окраинах Донецка регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева.