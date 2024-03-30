«В Донецке есть Аллея ангелов. Кто не знает, зачем мы туда зашли»: боец — о цели СВО

Сергей Глухарев из Нурлата — сирота с пяти лет, его родители погибли в ДТП. До 16 лет воспитывался в Чистопольском детском доме. Ушел на специальную военную операцию по контракту, а сейчас проходит курс лечения.

«Меня зовут Глухарев Сергей Валерьевич, мне 32 года. В четыре, ну, в пять, я попал в детский дом, так как случилась авария, родители у меня погибли. Воспитывался там, закончил школу. Это был Чистопольский детский дом. В 16 лет приехал в Нурлат, в место, где родился. Отучился в СПТУ, потом ушел в армию», — рассказал он о своей судьбе.

В спецоперации воевал на Донецком направлении в добровольческом формировании «Шторм Z».

«Мы всегда на передке. Ранение в обе руки. Прилет из ствола 152 — мина. Переломы множественные, открытый перелом. Повреждены нервы сильно. И не хватает участка руки, не хватало. Сейчас поправляем потихоньку с операциями», — рассказал боец.

Бой произошел в 12 часов ночи. «Заметили передвижение, отработали и не успели просто уйти с позиции. Начался артобстрел», — вспоминает военный.

«Есть люди, которым вообще разум затмили, это встречается даже среди мирного населения, которые спрашивают, зачем вы сюда пришли. На что можно просто ответить: „В Донецке есть Аллея ангелов. Кто не знает, зачем мы туда зашли, пусть сходит, посмотрит“», — поделился Сергей Глухарев своим пониманием причин специальной военной операции.

После участия в СВО военный начал смотреть по-другому на жизнь. «Абсолютно на все вещи. Не могу конкретно что-то сказать, но по себе чувствую, что-то изменилось и, надеюсь, в лучшую сторону», — признался боец.