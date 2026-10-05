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ЛНР и Татарстан 5 октября 2026 16:30

В Донбасс из РТ прибыл очередной конвой с помощью для военных и мирных жителей

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В Донбасс из РТ прибыл очередной конвой с помощью для военных и мирных жителей
Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Луганскую и Донецкую народные республики прибыл очередной конвой с гуманитарной и шефской помощью из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

Автоколонну сопровождали председатель Комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев и глава Мензелинского района РТ Айдар Салахов.

Конвой привез на Донбасс овощи, продукты питания, медикаменты, автозапчасти, стройматериалы, автошины, бензогенераторы. Военнослужащим также передали автомобиль «Лада Ларгус».

В свою очередь для жителей подшефных Татарстану городов Луганщины, Лисичанска и Рубежного, колонна доставила 20 тонн питьевой воды.

#ЛНР и Татарстан #спецоперация
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