В Донбасс из РТ прибыл очередной конвой с помощью для военных и мирных жителей

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Луганскую и Донецкую народные республики прибыл очередной конвой с гуманитарной и шефской помощью из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

Автоколонну сопровождали председатель Комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев и глава Мензелинского района РТ Айдар Салахов.

Конвой привез на Донбасс овощи, продукты питания, медикаменты, автозапчасти, стройматериалы, автошины, бензогенераторы. Военнослужащим также передали автомобиль «Лада Ларгус».

В свою очередь для жителей подшефных Татарстану городов Луганщины, Лисичанска и Рубежного, колонна доставила 20 тонн питьевой воды.