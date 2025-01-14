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В Домодедово задержали иностранца с партией человеческих волос на 7 млн рублей
В аэропорту Домодедово таможенники задержали 37-летнего иностранного гражданина, пытавшегося нелегально провезти через границу крупную партию человеческих волос. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.
Пассажир прибыл рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов. Он воспользовался зеленым коридором для прохождения таможенного контроля, однако при досмотре багажа сотрудники таможни обнаружили 300 упаковок человеческих волос общим весом примерно 50 килограммов. Стоимость изъятого груза оценивается приблизительно в 7 миллионов рублей.
Мужчина объяснил, что работает парикмахером-стилистом и намеревался использовать волосы для создания париков, тресс и шиньонов. Он признался, что не был осведомлен о таможенных правилах. За совершенное правонарушение мужчина был оштрафован на сумму 3,3 миллиона рублей.
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