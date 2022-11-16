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Происшествия
16 ноября 2022  11:44
Павел Климчак

В Домодедово неизвестный застрелил в голову бизнесмена

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Накануне на улице Ореховой в подмосковном Домодедово в салоне Mercedes обнаружили тело 63-летнего предпринимателя с огнестрельным ранением головы.

На место сразу же выехали следователи и криминалисты, они осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. В данный момент сотрудники допрашивают родственников и компаньонов бизнесмена.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», правоохранители ищут убийцу. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

Как сообщает источник РИА Новости, убитый бизнесмен – глава компании «Инфорком» Русецкий. Организация торгует автомобильными деталями. 

#домодедово #Убийство #бизнесмен
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