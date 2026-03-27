В доме Ушковой в Казани скоро начнутся противоаварийные работы

В доме Ушковой, где раньше располагалась Национальная библиотека Татарстана, в ближайшее время начнутся противоаварийные работы. Об этом в прямом эфире сообщил председатель Комитета Татарстана по охране ОКН Иван Гущин.

По его словам, у объекта есть инвестор, заинтересованный в сохранении исторического здания и развитии прилегающей территории. Проведены повторные комплексные исследования: геология, обследование фундаментов, геодезия.

«В самое ближайшее время лицензированной организации мы выдадим разрешение на производство первых работ. Что касается проекта приспособления, мы его еще пока не получали, знаем, что он разрабатывается», – рассказал Гущин.

Он заверил, что и паркетный зал, и знаменитый грот, и другие интерьеры, ранее доступные для жителей и туристов, сохранят общественную функцию. Предполагается, что это будет зона доступа – возможно, конференц-зал или пространство для туристических групп. Вопрос сохранения объекта находится на постоянном контроле комитета и руководства республики.