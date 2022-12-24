В Доме техники Бугульмы стартовала череда новогодних утренников

Женсовет Бугульминского муниципального района проводит череду праздников в доме техники Бугульмы. Первыми Дед Мороз и Снегурочка встретили детей и их родителей из сельских поселений, а также детей из многодетных семей и детей участников военной спецоперации.

До старта утренников ребята написали письма главному волшебнику, рассказав о своей заветной мечте. Исполнять желания взялись участницы Женсовета. К благому делу присоединились все неравнодушные бугульминцы.

Каждый мог выбрать мечту ребенка для исполнения. В итоге подарки были приобретены на личные средства желающих сотворить волшебство. Среди них конструкторы, сладкие подарки, домики для кукол, беспроводные наушники, лыжи и многое другое.

Всего подарки приобрели для 32 детей, самой юной из них – вад годика, а самому старшему – 15 лет.

Максим Тюнин из Нового Сумароково не просто написал в письме свое желание, но и объяснил его. «Я хочу беспроводную колонку с флешкой и фонариком. Вечерами мы будем прогуливаться по улице с друзьями и слушать музыку».



Сам он прийти на праздник не смог — заболел. За него получили подарок два брата Никита и Дима. «Столько счастья светилось в глазах ребят, что вокруг даже стало светлее. Они получили, что просили у Деда Мороза: машинку и медвежонка», — рассказала «Татар-информу» участница Женсовета Юлия Исмагилова.

«Эту акцию мы проводим несколько лет — с момента образования нашей общественной организации. И она одна из самых радостных, — рассказала Марина Солдатова, председатель Женсовета Бугульминского района. — Месяц назад дети не просто написали письмо со своими желаниями Деду Морозу, но и поделились с ним успехам в учебе, в спорте и творчестве. Дети из сельских поселений были выбраны неслучайно. Нам очень хотелось, чтобы они приехали в город получить подарки и сразу посмотреть шоу на одной из главных новогодних площадок».