В Доме татарской книги заработает литературная школа для молодых писателей и переводчиков

В Доме татарской книги заработает литературная школа Шарифа Камала для тех, кто делает первые шаги в создании произведений в разных направлениях литературы и переводчиков, которые будут заниматься переводом национальной литературы на другие языки.

Наставник школы, писательница Ландыш Абударова рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе», что занятия будут проходить с февраля по май 2023 года.

«Мы ежегодно принимаем 45-50 работ в рамках премии Шарифа Камала. Среди них есть подающие надежды авторы, но заметно, что неплохо было бы поддержать их советами, конструктивными замечаниями более опытных писателей. Так появилась идея организовать наставническую школу. В ее рамках будут проходить занятия в направлениях прозы и литературного перевода. Мы ставим амбициозную задачу о том, что из лауреатов премии Шарифа Камала должны вырасти будущие обладатели премии Тукая», – рассказала писательница.

Обучение в литературной школе бесплатное. Встречи с наставниками будут проходить в онлайн и очном формате. Желающим принять участие необходимо подать заявку до 28 января. Занятия стартуют 1 февраля.

«Основное внимание будет уделяться жанру рассказа. Рассказ кажется самым простым из прозы, однако он сложный. На каждую встречу мы будем приглашать наставников, ученых, писателей. Будут обсуждения», – рассказала Ландыш Абударова.

Директор Дома татарской книги Айдар Шайхин отметил, что обучаться в школе могут все желающие.

«Прежде всего мы ожидаем 14-30 летних, но могут прийти и люди постарше, и моложе, мы их примем», – сказал Шайхин.

Наставник литературной школы, декан Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Эльмира Хабибуллина пригласила на занятия тех, кто занимается литературным переводом.

«В рамках обучения будут встречи с практикующими переводчиками, языковедами. Как переводить, на что обращать внимание при переводе, как подать символы в соответствии с менталитетом другого языка – все будет. Эти занятия не только для тех, кто интересуется татарской литературой в Татарстане, ждем участия всех», – сказала спикер.

