В Доме татарской книги состоялась презентация книги Зили Файзуллиной «Тәти әкиятләр»

В Доме татарской книги в Казани состоялся вечер «Сказка от матерей». На вечере была представлена книга «Тәти әкиятләр» («Яркие сказки»). Автор – дочь писателя Зиннура Хуснияра Зиля Файзуллина (Зиля Яз), долгие годы являющаяся главным редактором журналов «Салават күпере» и «Сабантуй».

«Когда мой отец стал писателем, я получила возможность вырасти в творческой среде. Отец давал нам много книг, я очень любила поэзию, литературу. Но я не думала, что когда-нибудь и сама напишу для детей. Однажды я попробовала написать несколько сказок для журнала «Салават күпере», и мне понравилось, вроде бы получилось. Так я начала писать больше сказок, стараясь наделить каждого из своих героев характерными чертами. По образованию я психолог, поэтому моя цель – через сказки как-то помочь детям, поддержать их, то есть сделать сказки не просто литературными произведениями, но и инструментом развития эмоционального интеллекта ребенка», – рассказала автор книги Зиля Яз.

На презентацию книги пришло много мам с детьми. Для детей был организован аквагрим и интересные мастер-классы.

«У меня шесть внуков и один правнук. Стараюсь учить внуков татарскому языку. Я взяла эту книгу, которая только что вышла, для моего внука. Я люблю дарить татарские книги всем своим родственникам», – заметила Луиза Бадигова, родственница известного языковеда и фольклориста Ходжи Бадиги.

«Через такие книги дети узнают татарский язык. При покупке «Тәти әкиятләр» я спросила своих детей: «Вы будете читать книгу, она же просто так на полке не будет лежать?» Они ответили: «Прочитаем». Так что, придя домой, мы начнем читать новую книгу», – отметила мать троих детей Нурия Шайдуллина.

На протяжении всего мероприятия сказки из книги читали специально приглашенные гости. Среди них была и PR-директор АО «Татмедиа», преподаватель КФУ Ляйсан Сафина.

«Особая благодарность Зиле, она выпускает книги для наших детей, понятные, написанные простым языком и в то же время богато иллюстрированные. Проекты, организованные журналами «Салават күпере» и «Сабантуй», всегда имели большой успех и сегодня пользуются огромной популярностью, потому что были ориентированы именно на детей. Хотя моему сыну уже восемь лет, он рвется посетить новогоднее шоу группы «СалаваTik». Казалось бы, мы опережаем их по возрасту, но все равно эта среда, состоящая из татарских детей и татарских матерей, притягивает. Хотелось бы, чтобы наши дети и дальше общались на родном языке», – заключила она.

