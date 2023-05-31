В доме слабовидящей матери участников спецоперации отремонтировали крышу

В Мензелинске 75-летней местной жительнице, двое сыновей которой уже несколько месяцев участвуют в специальной военной операции, администрация района помогла установить теплицу и провести ремонт крыши.

Тамара Каримова — инвалид по зрению и практически ничего не видит, но держится стойко, ведет домашнее хозяйство. Активную помощь оказывает матери военнослужащих представители администрации города.

Двое ее сыновей, Владислав и Радик, служат в зоне проведения спецоперации. Старший, Владислав, выходит на связь регулярно, раз в неделю. Женщина не теряет надежду, что в скором времени она сможет обнять обоих своих детей.

Пока заботу о пенсионерке взяли на себя соседи и волонтеры, а также кураторы из администрации. Они оказывают помощь в работе по дому и в огороде, навещают ее в течении всей недели.

«Хоть мне и было неудобно, но я пошла просить помощи. Не ожидала, что буквально на следующий день ко мне придут строители и начнут ремонт. Я благодарна всем, кто не остался равнодушен и помог мне в этой непростой ситуации», — заметила Тамара Каримова.