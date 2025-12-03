В доме Сәләт стартовали отборочные этапы XI республиканской премии «Сәмрух»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В доме Сәләт стартовали отборочные этапы XI Республиканской ежегодной премии «Сәмрух». Премия «Сәмрух» учреждена с 2015 года с целью поощрения одаренных детей и талантливой молодежи, участвующих в движении Сәләт, оценки работы активистов движения, партнеров, авторов и организаторов проектов Сәләт.

Дети, молодежь, наставники, принимающие активное участие в творческой деятельности, соревнуются в 18 номинациях.

В доме Сәләт проходят отборочные этапы номинаций «Ел сәлкеше», «Ел өлкән әйдаманы», «Ел методисты», «Ел директоры», «Ел кулдашлары», «Ел аланы», «Сәләт җырлый». Почетные члены жюри оценивают выступления финалистов и определяют победителей.

2 декабря состоялся отборочный этап номинации «Ел кулдашлары» 2025 года. На финальном этапе республиканской премии в области развития одаренных детей и молодежи «Сәмрух» экспертный совет проводит собеседование с участниками, рассматривает и оценивает подготовленные ими выступления.

В качестве членов жюри отборочных этапов приняли участие почетные гости: министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов г. Казани Альберт Салихов, генеральный директор мебельной компании «Сервис стиль», партнер проектов Сәләт Лениза Ризванова, руководитель департамента по работе с клиентами ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» Гульназ Нуртдинова, руководитель Татарской лиги КВН Рамиль Агдеев, директор молодежного центра «Сәләт», IX Президент клуба Сәләт Айгуль Габдрахманова, победитель Всемирных и Всероссийских конкурсов, композитор, исполнитель Лейсан Арсентьева.

«Огромное спасибо организаторам, участникам, болельщикам за организацию и участие в этом замечательном мероприятии! Вперед!» – поприветствовал талантливую молодежь министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Год прошел незаметно. Я и в прошлом году участвовал в этом мероприятии в качестве члена жюри в номинации "Ел сәлкеше", тогда я уехал с яркими эмоциями и хорошим настроением. Поэтому и в этом году я не мог не приехать на это чудесное мероприятие, огромное спасибо за приглашение, желаю участникам успехов!» – выразил слова благодарности глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов.

Этапы отбора финалистов проходят с 25 ноября 2025 года по 22 января 2026 года. Члены жюри уже определили победителей номинации «Ел өлкән әйдаманы», «Ел директоры» и «Ел кулдашлары». Впереди отборы еще по 6 номинациям. Имена победителей станут известны в феврале 2026 года на церемонии вручения премии.