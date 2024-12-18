В Доме приемов ASG прошли благотворительные новогодние елки

Фото: Тимур Нигметзянов

Дети из многодетных семей, дети-сироты и ребята, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, участвовали в новогоднем представлении. Оно прошло в необычных исторических интерьерах Дома приемов.

Праздник для них организовала компания совместно с администрацией Советского района Казани. Группа детей от 5 до 10 лет оказались в новогодней сказке с героями праздника — Дедом Морозом, Снегурочкой и Бабой Ягой. Вместе они участвовали в конкурсах, играх и викторине, в которые также были вовлечены родители, бабушки и дедушки, опекуны. Детям подарили новогодние подарки. Представление прошло ярко и стало запоминающимся, что отметили участники новогоднего торжества.

По словам главного специалиста по делам детей и молодежи администрации Советского района Казани Аллы Титовой, довольными таким ярким праздником остались и дети, и взрослые. «Нас очень радушно встретили, организаторы по-доброму, бережно отнеслись к нашим детям, с гостеприимством и добротой»; «Рады, что побывали в таком необычном месте, где оживает история, особенно перед Новым годом. Это волшебно!» — делились впечатлениями родители.

Сотрудничество с администрацией города продолжится и в следующем году, поступил запрос на проведение новогодних представлений для детей постарше. «Есть категория нуждающихся — это юноши и девушки от 14 лет до 21 года, многие из них с ограниченными возможностями здоровья, но они ждут новогоднего чуда и праздника и радуются не меньше, чем дошкольники. Ведь для них так необходима забота и внимание взрослых», — рассказала Алла Титова.

В этом году старинный особняк, наполненный аутентичными деталями, стал прекрасным местом для новогодних торжеств. Дети, побывав на празднике, смогли окунуться в действительно волшебную атмосферу различных исторических эпох.