Руc Тат
16+
Культура 5 февраля 2026 23:42

В доме-музее Ленина расскажут о работе художника над ленинианой

В воскресенье, 8 февраля, в казанском Доме-музее В. И. Ленина состоится лекция члена Союза писателей России Анатолия Елдашева на тему «Работая над Ленинианой, он советовался с Крупской. Мой дед – художник Иван Тютиков».

На лекции казанский краевед расскажет о своем дедушке, художнике Иване Тютикове, который много лет изучал сибирскую ссылку Ленина. Он консультировался со вдовой революционера Надеждой Крупской и собирал воспоминания очевидцев.

На встречу также обсудят творческую Казань времен Николая Фешина, так как Иван Тютиков учился в Казанской художественной школе. Лекция откроет проект «Лениниана», посвященный неизвестным страницам жизни Ленина и его окружения.

Мероприятие начнется в 13 часов.

