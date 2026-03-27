В доме-музее им.Ленина пройдет лекция о жизни Владимира Ленина

Завтра, 28 марта в 13.00 в Доме-музее В.И. Ленина (ул. Ульянова-Ленина, 58) состоится лекция члена Союза писателей России Владимира Урецкого «Казанские секреты Ленина и его семьи. Где Бланки жили до Кокушкина и в кого был влюблён Владимир Ильич». Исследователь семейной биографии вождя поделится уникальными находками из архивов Челябинской области и Республики Татарстан, а также сохранившимися воспоминаниями казанских старожилов.

Владимир Урецкий, используя документальные данные, расскажет обо всех сюжетах жизни революционера, сделав привычные канонические образы ещё человечнее и ближе к реальности.

Эта лекция является частью проекта Дома-музея В.И. Ленина «Лениниана», который призван познакомить аудиторию с малоизвестными и неизвестными сторонами биографии В.И. Ленина, членов его семьи и ближайшего окружения.