На доме легендарного Марселя Салимжанова открыли мемориальную доску

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мемориальную доску в честь легендарного Марселя Салимжанова открыли в Казани. Памятная доска появилась на доме №53 по улице Чехова, в котором выдающийся татарский режиссер провел последние семь лет жизни.

«К таким мероприятиям относимся очень серьезно, потому что наша нация очень богата на такие личности, раскрывающие сущность, дух татарского народа. Марсель ага — один из таких великих людей», — отметил на торжественном открытии заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Марсель Салимжанов и вернувшиеся в тот момент бурным потоком щепкинцы, дополняя друг друга, подняли Камаловский театр на уровень самого сильного национального театра тюркского мира. Сейчас здесь стоят их последователи», — сказал политик о присутствующих на мероприятии артистах театра Камала.

Свое выступление Марат Ахметов завершил напоминанием о том, что своих великих личностей народ должен ценить еще при их жизни. Он также заметил, что возлагает большие надежды на успехи театра в новом здании.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Говорят, что Марсель Салимжанов был моим наставником. Могу сказать одно: он и сегодня остается моим учителем. Потому что нет и дня, чтобы я не думал о нем, говорю это искренне. Думаю, как бы он поступил в этом случае, внутри себя советуюсь с ним. И молодым о нем часто рассказываю», — поделился главный режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев.

«Мы были соседями, у них бывали часто, наш сын Йусуф постоянно был у них, поэтому влияние Марселя абыя впиталось и в него», — добавил режиссер.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он выразил благодарность руководству республики за предоставленную возможность установить мемориальную доску. В завершение выступления режиссер напомнил слова драматурга Туфана Миннуллина, который считал, что татарская нация сохранится еще долго, если будет ценить своих великих людей.

Народная артистка РФ и РТ, актриса Камаловского театра Алсу Гайнуллина, ученица Марселя Салимжанова, начала свою речь начала с грустной ноты — сожаления о том, что выдающийся режиссер ушел очень рано. «Он нас воспитал, дал знания, благодаря ему мы достигли больших высот. Если Марсель Хакимович брал тебя в спектакль, это была большая радость, и репетиции с ним были наполнены особой энергетикой», — рассказала актриса.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Установление памятной доски необходимо нам, а не самому Марселю Салимжанову — ему нужны лишь наши молитвы. Мы должны чтить его память. Марсель Хакимович при жизни получил признание, мы его любили, почитали. Потому что он был одним из выдающихся деятелей татарского народа, сильным руководителем и режиссером», — заключила Алсу Гайнуллина.

Вдова Марселя Салимжанова Гульнар ханум поблагодарила всех, кто пришел на торжественное открытие, и поделилась воспоминаниями о тех временах, когда они переехали в этот дом. «В день, когда получили ключи, мы всю ночь провели сидя на полу в пустой квартире. Рядом с нами была наша любимая собака», — заметила она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Автор мемориальной доски — художник-скульптор Тимофей Тюрин. Он отметил, что в создании композиции использовал орнамент, которым украшено здание театра Камала.

Ведущий церемонии открытия — заслуженный артист России и народный артист Татарстана Ильдар Хайруллин, завершая торжественную церемонию, обратил внимание на то, что взгляд Марселя Салимжанова на мемориальной доске устремлен в сторону театра.

Автор материала — Рузиля Мухаметова.