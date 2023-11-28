В доме купца Щетинкина планируют сделать ресторанный комплекс

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В доме купца Щетинкина в Казани планируют сделать ресторанный комплекс, рассказал в прямом эфире Председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Этот объект был изъят по решению суда у прошлого нерадивого собственника. Мы в этом году нашли инвестора, который получил охранную грамоту и уже занимается противоаварийными работами», – прокомментировал Гущин.

Он также отметил, что правообладатели ориентируются на ресторанную функцию. Сам по себе дом небольшой – порядка 200 кв. метров, однако у него есть большая сопутствующая территория.

«Я думаю, что в будущем это будет хороший комплекс», – заключил он.