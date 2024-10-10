В Доме Дружбы Татарстана обсудили миграционную политику и адаптацию иностранцев

Председатель Государственного Совета Татарстана, председатель Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин провел встречу с руководителями национально-культурных объединений республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

На мероприятии, прошедшем в Доме дружбы РТ, обсуждались вопросы реализации миграционной политики, адаптации и социализации иностранных граждан, в том числе иностранных работников и студентов.

Мухаметшин напомнил, что Татарстан входит в число лидеров по Приволжскому федеральному округу по количеству прибывающих мигрантов. По России он занимает четвертое место. Поэтому поднимаемые вопросы важны с точки зрения сохранения общественно-политической стабильности, межнационального и межконфессионального мира в республике.

На важность реализации миграционной политики в своем послании Государственному Совету РТ обратил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Руководитель РТ в том числе подчеркнул необходимость контроля за соблюдением мигрантами правопорядка, правил нахождения на территории региона и страны и выработки соответствующих законодательных инициатив.

«Этими вопросами должны заниматься все, в том числе и руководители промышленных предприятий, на которые устраиваются работать мигранты, — уверен Председатель Госсовета РТ. — Наша с вами главная задача — побыстрее адаптировать их к жизни и нашим традициям, к федеральным и республиканским законам».

Он напомнил, что в настоящее время готовится ряд изменений в федеральном законодательстве. Только в сентябре на рассмотрение Госдумы было внесено пять законопроектов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Кроме того, уже внесены поправки в федеральные законы, согласно которым на иностранцев, которые приобрели российское гражданство, распространена конституционная обязанность по защите Отечества. Также в апреле были ужесточены меры контроля за качеством проведения экзамена для иностранных граждан. Проводить его могут только вузы и другие государственные и муниципальные организации.

Отдельно на встрече были подняты вопросы, касающиеся работы со студентами. Фарид Мухаметшин подчеркнул, что и сами вузы должны уделять больше внимания динамике движения иностранных студентов. Это в том числе касается постановки на миграционный учет и продления его ими.

Подводя итоги обсуждения, председатель Ассамблеи народов РТ отметил важность комплексного и всестороннего подхода к миграционному вопросу, вовлеченности всех ветвей и уровней власти и общества.

«Большинство мигрантов приезжают в Россию с мирными намерениями и стремятся к лучшей и спокойной жизни. Наша задача — помочь им адаптироваться и стать полноправными членами общества. Мы должны сделать все необходимое, чтобы Татарстан и впредь оставался территорией мира и согласия», — заключил он.