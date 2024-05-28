Эксперты в Казани обсудили изменения в программе национальной политики

В Казани, на площадке Дома дружбы народов, прошел республиканский семинар по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики в республике и организации деятельности национально-культурных автономий.

«В настоящее время в рамках реализации программы национальной политики дано поручение внести изменения в программу и актуализировать ее в соответствии с нынешней ситуацией в области национальной политики», – заявила в приветственном слове начальник отдела сетевого взаимодействия, международного и межрегионального сотрудничества Минкульта РТ Виктория Даутова.

Она также обратилась к присутствующим с просьбой внести свои варианты изменения этой программы. При этом Даутова подчеркнула, что изменения могут быть как по уже существующим мероприятиям, так и предложения по новым мероприятиям, которые могут быть актуальными в настоящее время.

Она также отметила, что в нынешних реалиях предпочтение отдается научным мероприятиям, таким как семинары, круглые столы и прочее.

В свою очередь начальник управления делами Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Данис Саляхутдинов отметил большую роль средств массовой информации в национальной политике.

«По событиям в мире и нашей стране мы можем наблюдать, что роль СМИ кратно выросла в наше время. Поэтому важно правильно пользоваться этим инструментом. Это не просто необходимость, а требование времени», – заявил он.

На семинаре эксперты рассмотрели и обсудили опыт проведения и перспективы развития республиканских праздников традиционной культуры народов Татарстана, практики продвижения культуры среди молодого поколения и особенности этноблогинга.