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Общество
13 февраля 2022  10:06

В Доме Дружбы народов Татарстана пройдет акция в Международный день дарения книг

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Завтра, в Международный день дарения книг, в 15.00 состоится акция в казанском Доме Дружбы народов РТ, на которой книголюбы смогут пополнить свою коллекцию.  

«Желающие смогут пополнить свои книжные коллекции уникальными изданиями на языках народов Татарстана, изданными в последние годы, а также новинками от Благотворительного фонда „Татнефть“ в рамках программы „Рухият“», — сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов РТ.

Также на мероприятии будут представлены книга экс-председателя Азербайджанской национально-культурной автономии РТ Субхана Ахадзаде Ana faryadi и издание «Татарстан многонациональный», написанное первым председателем Ассамблеи народов Татарстана Сагитом Джаксыбаевым.

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