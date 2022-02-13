В Доме Дружбы народов Татарстана пройдет акция в Международный день дарения книг

Завтра, в Международный день дарения книг, в 15.00 состоится акция в казанском Доме Дружбы народов РТ, на которой книголюбы смогут пополнить свою коллекцию.

«Желающие смогут пополнить свои книжные коллекции уникальными изданиями на языках народов Татарстана, изданными в последние годы, а также новинками от Благотворительного фонда „Татнефть“ в рамках программы „Рухият“», — сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов РТ.

Также на мероприятии будут представлены книга экс-председателя Азербайджанской национально-культурной автономии РТ Субхана Ахадзаде Ana faryadi и издание «Татарстан многонациональный», написанное первым председателем Ассамблеи народов Татарстана Сагитом Джаксыбаевым.