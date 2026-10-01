В Доме дружбы народов Татарстана открылась выставка лоскутного шитья

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

В преддверии Международного дня пожилых людей в казанском Доме дружбы народов Татарстана открылась выставка лоскутного шитья. На ней экспонируются работы, изготовленные мастерицами клубов «Казаночка» и «Алтын инә», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Лоскутное шитье появилось в России еще в XVIII веке, среди старообрядцев. Однако широкую известность техника получила лишь в конце XIX века, в основном среди крестьян. В условиях недостатка средств рукодельницы годами собирали обрезки тканей или целые фрагменты износившейся одежды. Подобная манера была распространена во многих странах, причем, возможно, она возникла в них параллельно. Большой популярностью пользовались лоскутные одеяла, коврики-кругляши, сотканные из полосок ткани дорожки. Со временем шитье из лоскутов стало восприниматься как прикладное искусство.

Открыла выставку 91-летняя активистка ветеранского движения Казани и руководитель клуба лоскутного шитья Людмила Федина, которая занимается общественной работой 29 лет. Она организовала клуб книголюбов, обучала вязанию и бисероплетению, регулярно занимается организацией тематических встреч и праздников для ветеранов. За 24 года существования клуба лоскутного шитья ею были организованы более 150 выставок городского, республиканского, федерального и международного уровня.

Федина рассказала, что долгое время техника лоскутного шитья оставалась сугубо утилитарной – во многом из-за ограничений материала. Но когда ткани стали шире и ярче, это искусство «превратилось постепенно в мозаику». «Это было на Руси. Точно так же было и в других странах. И поэтому искусство у нас просто называется лоскутное шитье. А, допустим, за границей – пэчворк. И таким образом уже к XIX веку появились разные техники, которые стали применяться нашими русскими женщинами», – отметила она интернациональный характер техники.

Активистка добавила, что выставки в Доме дружбы народов РТ стали регулярной традицией, причем мастерицы не ограничиваются показом своих работ, а передают опыт подрастающему поколению. «Мы проводим в Доме дружбы три раза в году выставки: к Новому году, к 8 Марта и ко Дню пожилого человека. Все женщины, которые у нас участвуют, они как бы еще проводят дополнительно мастер-классы. И для детей в школах, и для детей даже в Доме дружбы здесь было несколько занятий», – пояснила она.

По мнению Фединой, ей оставаться «в строю» помогает именно шитье из лоскутков. Для создания лоскутного одеяла нужно придумать орнамент, затем схему, продумать сочетание цветов, состыковать и сделать стежку – и лишь после этого разрозненные кусочки ткани превращаются в цельное произведение.

К участницам клуба и представителям ветеранского движения Казани обратился руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана, депутат Государственного Совета РТ Ренат Валиуллин. Он упомянул особую атмосферу Дома дружбы, где выставка принимает постоянный поток гостей.

«Эта выставка очень уникальна. Мы знаем, что ваш клуб работает очень давно, имеет свою историю, опыт. Лоскутное шитье присуще многим народам, которые живут в разных уголках нашей страны», – заметил политик и поделился воспоминанием о своей бабушке, которая шила лоскутные одеяла не для выставок, а для быта.

«Это должно сохраняться для наших детей, для будущего поколения. У нас проходит огромное количество детей непосредственно в рамках уроков дружбы, которые здесь семиклассники города Казани посещают. Может быть, кто-то будет заниматься сам, и из кого-то получится хорошая швея, может быть, еще какой-то специалист, может, модельер», – отметил вместе с тем Валиуллин.