Детям участников СВО подарили рюкзаки и канцтовары в Доме дружбы народов РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Акция «Помоги собраться в школу» в рамках проекта «Поддержим СВОих героев» прошла сегодня в Доме Дружбы народов Татарстана. На встречу были приглашены семьи героев из нашей республики, погибших на СВО.

«В непростых условиях мы живем сегодня. Народы встали на защиту своего Отечества, своей республики, своей семьи. Татарстан, как и многие другие субъекты Российской Федерации, из числа добровольцев отправил для участия в специальной военной операции своих граждан, и они с честью выполняют свой долг», – сказал на встрече с семьями Председатель Госсовета РТ, председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.

Спикер напомнил, что на территории нашего региона мирно проживают представители 175 наций и народностей.

«Нужно помогать тем, кто защищает нашу Родину. Мы не оставляем без внимания тех, кто сейчас находится там, а также семьи бойцов, кто сложил свою голову. Важно, чтобы их дети и внуки почувствовали поддержку и внимание», – добавил Мухаметшин.

Он сообщил, что на днях из Татарстана отправлен гуманитарный груз – продукты питания и лекарства для жителей Лисичанска и Рубежного. Кроме того, в подшефные города перед началом нового учебного года отправлено более 2 тыс. рюкзаков со школьными принадлежностями: учебниками, тетрадями, карандашами и ручками.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У руководителей национально-культурных автономий Татарстана зародилась идея также оказать помощь и поддержку семьям бойцов СВО, чьи дети пойдут в этом году в школы. Сегодня в Доме Дружбы народов РТ дети стали участниками акции «Письмо солдату», а для взрослых прошли мастер-классы по плетению маскировочных сетей.

«Сегодня дети, которые пойдут в первый класс, пишут письма бойцам со своими добрыми пожеланиями: „Пожалуйста, постарайтесь вернуться живыми и здоровыми, мы вас ждем с победой“», — поделился Председатель Госсовета РТ.

После мастер-классов для гостей прошел концерт с участием творческих коллективов Дома дружбы народов и Ассамблеи народов Татарстана.

«Важно создать атмосферу праздника, радости для детей, ведь уже со следующей недели начнется новый учебный год. Важно, чтобы дети пришли в школы с приподнятым настроением», – отметил в беседе с корреспондентом «Татар-информа» директор Дома дружбы народов РТ Тимур Кадыров.

Руководитель исполкома совета Ассамблеи народов РТ Ренат Валиуллин добавил, что подарки будут вручены 40 ребятам. Он также сообщил, что подобные акции продолжатся.

«Это будут благотворительные концерты, мы планируем выступить в госпиталях перед ранеными бойцами», – заметил Валиуллин.

Организаторами мероприятия выступили Ассамблея и Дом Дружбы народов Татарстана. Мероприятие прошло накануне Дня Республики и Дня знаний.

На совещании в Доме Правительства Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал провести все праздничные мероприятия 30 августа на самом высоком организационном уровне и потребовал строгого соблюдения всех требований безопасности. Он также подчеркнул, что в День республики и города Казани важно уделить внимание ветеранам СВО, членам семей бойцов, особенно погибших.