В Доме Дружбы народов РТ пройдет юбилейный вечер этномузыковеда Геннадия Макарова
6 апреля, в 18.30, в Доме Дружбы народов Татарстана пройдет юбилейный вечер этномузыковеда, заслуженного деятеля искусств РТ, члена Союза композиторов России Геннадия Макарова «Яңгыра, халык җыруы!» («Звени, народная песня!»).
«Геннадий Макаров пользуется высоким авторитетом в Татарстане и за его пределами благодаря своей деятельности по сохранению и развитию традиций народной культуры», — отметили в пресс-службе Минкультуры республики.
Гости смогут увидеть выступления этнических коллективов «Риваять», «Алпар», фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек», ансамбля «Җомга көн», Георгия Ибушева, Елены Григорьевой и др.
Для участие в вечере нужно зарегистрироваться по телефону 8-950-066-98-10.
Геннадий Макаров 25 лет проработал в Институте языка, литературы и искусства им. Ибрагимова АН РТ и более 40 лет ездил в этнографические экспедиции, где выявил уникальные образцы народных песен народов Поволжья и музыкально-инструментальной культуры.
Он также руководит кряшенским отделением Многонациональной воскресной школы при Доме дружбы народов Татарстана, преподает на кафедре татарской музыки и этномузыкологии Казанской государственной консерватории им. Жиганова.