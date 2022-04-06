В Доме Дружбы народов РТ пройдет юбилейный вечер этномузыковеда Геннадия Макарова

6 апреля, в 18.30, в Доме Дружбы народов Татарстана пройдет юбилейный вечер этномузыковеда, заслуженного деятеля искусств РТ, члена Союза композиторов России Геннадия Макарова «Яңгыра, халык җыруы!» («Звени, народная песня!»).

«Геннадий Макаров пользуется высоким авторитетом в Татарстане и за его пределами благодаря своей деятельности по сохранению и развитию традиций народной культуры», — отметили в пресс-службе Минкультуры республики.

Гости смогут увидеть выступления этнических коллективов «Риваять», «Алпар», фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек», ансамбля «Җомга көн», Георгия Ибушева, Елены Григорьевой и др.

Для участие в вечере нужно зарегистрироваться по телефону 8-950-066-98-10.

Геннадий Макаров 25 лет проработал в Институте языка, литературы и искусства им. Ибрагимова АН РТ и более 40 лет ездил в этнографические экспедиции, где выявил уникальные образцы народных песен народов Поволжья и музыкально-инструментальной культуры.

Он также руководит кряшенским отделением Многонациональной воскресной школы при Доме дружбы народов Татарстана, преподает на кафедре татарской музыки и этномузыкологии Казанской государственной консерватории им. Жиганова.