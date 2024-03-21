В Доме дружбы народов РТ отпразднуют тридцатилетие чувашской газеты «Сувар»

В Доме дружбы народов Татарстана 30 марта состоится юбилейное мероприятие, посвященное тридцатилетю выходящей на чувашском языке республиканской газеты «Сувар». Об этом сообщают организаторы события.

Газета «Сувар» издается в Татарстане с августа 1993 года, она была основана по решению Кабинета Министров РТ. Издание освещает общественно-политические, социально-экономические и культурные события, происходящие в республике. Кроме того, оно публикует материалы по истории и культуре чуваш, проживающих по всей территории Российской Федерации и за ее пределами, а также сотрудничает с региональными печатными изданиями на чувашском языке.

В 2007 году газета «Сувар» вошла в состав Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Кроме печатного версии, работает сайт газеты — suvargazeta.ru, функционируют страницы в социальных сетях, активно развивается Telegram-канал издания (t.me/suvargazeta/).

Редакция газеты «Сувар» тесно сотрудничает с Чувашской национально-культурной автономией РТ. Вместе с нею издание является инициатором и организатором многих социально-значимых образовательных, культурных, спортивных проектов.

В частности, совместно с Министерством образования и науки РТ в 2022 году в городе Нурлате был проведен республиканский образовательный форум для средних общеобразовательных чувашских школ РТ. Ежегодно в сотрудничестве с администрацией Буинского района и местного Чувашского национально культурного центра в городе Буинске проводится межрегиональный турнир по мини-футболу на Кубок газеты «Сувар». Издание выступает как информационный партнер республиканских чувашских национальных праздников, таких как «Уяв» и «Учук», конкурса «Чувашская красавица Татарстана» и ряда других мероприятий.

«Сувар» является лауреатом премии имени Н. В. Никольского, в 2022 году коллектив редакции был поощрен Благодарностью Раиса РТ Рустама Минниханова.

Гостями юбилейного торжества станут представители профильных министерств и ведомств Татарстана и Чувашии, глав муниципальных районов РТ, где компактно проживают чуваши, руководителей региональных чувашских СМИ (из Ульяновской области, Башкортостана и собственно Чувашии), главных редакторов изданий, входящих в АО «Татмедиа», лидеров Федеральной национально-культурной автономии чуваш России и Чувашской национально-культурной автономии Татарстана, председателей чувашских национально-культурных центров районов РТ, журналистов, авторов газеты, писателей, общественных деятелей. Празднование начнется в 13.00.