В Доме Дружбы народов РТ откроется выставка «Воинский и трудовой подвиг Татарстана»

Ежегодная выставка ко Дню Победы откроется 6 мая в Доме Дружбы народов Татарстана. Экспозиция посвящена воинскому и трудовому подвигу жителей республики в годы Великой Отечественной войны.

Посетителям представят экспонаты военного времени, а также тематические стенды и плакаты, рассказывающие о вкладе татарстанцев в Победу.

Организатором выступает Дом Дружбы народов Татарстана при поддержке Музея-мемориала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (филиал Национального музея РТ). Выставка будет работать до 18 мая.

После открытия экспозиции состоится концерт, посвященный 81-й годовщине Победы. В нем примут участие вокальный ансамбль «Жемчужинки» и солисты ансамбля Многонациональной воскресной школы Казани. Программа получила название «Мы помним».

«Гостями мероприятия станут ветераны, дети и представители национально-культурных объединений РТ», – сообщили организаторы.

В рамках концерта прозвучат песни и мелодии военных лет. Мероприятие пройдет в концертном зале Дома Дружбы народов Татарстана и состоится в рамках Года единства народов России и Года воинской и трудовой доблести в РТ.

Начало – в 15:30, адрес: Казань, ул. Павлюхина, 57.