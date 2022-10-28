В Доме дружбы народов РТ откроется выставка «Река времени. Мы из Татарстана»

28 октября в Доме дружбы народов РТ откроется международная выставка живописи и графики «Река времени. Мы из Татарстана», приуроченная к 20-летию Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ. Об этом «Татар-информу» сообщила его председатель Лада Аюдаг.

Участниками выставки станут народные художники Татарстана Рушан Шамсутдинов, Фиринат Халиков, заслуженный деятель искусств РТ Закир Батраев, председатель ПСХ СНГ Лада Аюдаг и многие другие.

Реалистичные картины Асхата Макраева и Светланы Тимофеевой познакомят гостей выставки с родной Казанью, ее жителями и знаменитыми личностями. Стилизация татарского костюма на картине художницы-модельера Дины Лебедевой напоминает о национальной идентичности в одежде, а натюрморт с украшениями периода Кубрат-хана Дании Гайнетдиновой — в предметах.

Графические воспоминания Натана Солодухи о Свияжске, Волге дают понять, что именно берега великой реки объединили людей разных национальностей. Символом этого объединения станет работа молодого самобытного художника Михаила Краева. Фиксируют в своей работе эти волжские просторы Ирина Краснова-Волгина, Марина Абрамова, Татьяна Тэнч, Елена Сунгатова, мастера авторского пэчворка (лоскутная техника) Татьяна Гнездилова и Вероника Музафарова.

Работы художниц из Ижевска — Надии Голощаповой, из Заинска — Елены Курносовой посвящены Казани и Волге. А татарскую деревню вспомнила в своей акварели художница из Кипра — Татьяна Пашагина. Виды родного города можно увидеть на картинах Регины Якуповой и Гульчачак Ахметсалиховой, руки дружбы в цветах объединяют людей в картинах Татьяны Рахимовой.

За годы своей деятельности отделение провело более 150 коллективных выставок в России, в странах ближнего и дальнего зарубежья, дав возможность увидеть людям разных национальностей искусство художников Татарстана.

Художники активно участвовали в жизни республики, отмечая международными арт-пректами казанскую Универсиаду, возрождение Свияжска и Булгара, 100-летие ТАССР. Многое из этого можно будет увидеть в документальном фильме «На просторах Татарстана» в день открытия выставки в концертном зале Дома Дружбы народов.

Выставка продлится до 18 ноября.