В Доме дружбы народов РТ откроется выставка «Краски тают в музыке»

В четверг, 9 марта, в Доме дружбы народов Татарстана состоится открытие персональной выставки художницы из Ижевска Надии Голощаповой, участницы Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ, почетного члена Академии современных искусств, лауреата международного конкурса Art excellence awards-2022.

На выставке «Краски тают в музыке» зрители увидят более 30 работ, некоторые из которых выполнены в оригинальной технике — масляными красками на зеркалах, а некоторые — в смешанной технике с использованием акварели, темперы, туши.

«Надия Голощапова — явление нестандартное. Её картины обрушиваются на зрителей бурными, сочными красками, как свежий ветер в пустыне. Ощущение, что это молодой мастер, не покидает, а мысли, что автором является женщина серебряного возраста, не возникает», — поделилась с «Татар-информом» председатель Казанского отделения ПСХ СНГ, член Союза российских писателей Лада Аюдаг.

Картина Надии Голощаповой «Ослепительный миг» (изображение предоставлено Ладой Аюдаг)

На выставке в Доме дружбы народов Татарстана зритель увидит разноплановые работы.

«Картины о жизни тыла в годы Великой Отечественной войны удивляют свежестью решений: глубокой внутренней силой светится образ женщины-матери, ожидающей возвращения сына, мужа с войны, а красная калина выступает символом верности. Еще одна работа, „Чаша души г. Казани“, — это душа семьи, любви, толерантности, мощи республики. Чаша — это гостеприимство, доброта, щедрость нашего народа», — поделилась своим пониманием произведений художницы Аюдаг.

Надия Голощапова получила профессиональное образование в Алма-Атинском художественном училище на театрально-декорационном отделении в 1966–1971 годах. Художница много времени уделяет своему духовному развитию. Она окончила вечерние курсы «Агни-Йога» в Алматы, курсы «Управление разумом» по методу Xосе Сильва и «Психосоматика» по Карлу Густаву Юнгу в Таллине.

Выставка будет открыта вплоть до 31 марта.