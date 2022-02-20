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Культура
20 февраля 2022  00:57
Эльза Кузнецова

В Доме дружбы народов «Родник» в Челнах завершается капремонт

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В Доме дружбы народов «Родник» в Челнах завершается капремонт

В Доме дружбы народов «Родник» в Набережных Челнах завершается капитальный ремонт. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте заведения.

После обновления «Родник» приобрел яркое здание, обновленную входную группу, гардероб, вместительный и уютный холл, большое количество световых элементов внутри здания. Кардинально обновилась и сцена: сегодня здесь установлены софиты, нарядно оформлена авансцена. 

«Символично, что реконструкция началась в прошлом году, который прошел в республике под знаком Года родных языков и народного единства. Этого события ожидали 22 национальные общины и 20 национальных ансамблей», — говорится в сообщении.

В «Роднике» организуются не только концерты, но и работают 11 воскресных школ по изучению языка и традиций народов.

Строительно-монтажные работы в здании завершены, сейчас строители завозят мебель и оборудование. Весной планируется озеленение и благоустройство территории.

Фото: instagram.com/mycitychelny/

#дом дружбы народов #Набережные Челны
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