В Доме дружбы народов презентовали сборник фронтовых писем 1939-1946 годов

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

В Доме дружбы народов 21 июня прошла презентация книги краеведческого научно-популярного издания «Письма 39-46: хроника чувств». Автором-составителем сборника стала старший научный сотрудник Музея истории города Чистополя, журналист Ирина Мясникова.

Данная книга увидела свет благодаря многолетней поисково-исследовательской работе, начатой командой проекта в 2011 году в рамках программы по увековечению памяти чистопольцев – очевидцев событий Великой Отечественной войны.

«Многие миллионы людей пострадали от фашизма. Русские, татары, чуваши, мордовцы – все жители нашей республики защищали Родину независимо от веры и национальности. Объединившись, они вырвали эту Победу. Наша задача – сохранить правдивую историю военных лет. А правдивая история лежит на страницах этой книги», – сказала заместитель председателя Комитета Государственного совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова.

Основу исследования составили материалы устной истории и источники личного происхождения, в том числе фронтовые письма, собранные во время личных бесед с участниками событий и их родственниками. Отдельные материалы команде приходилось собирать даже на аукционах.

В «Хронику чувств» вошли 274 письма 51 автора, и все они – уроженцы Чистополя и Чистопольского района, участники Великой Отечественной войны. Их письма были написаны на русском и татарском языках в период с 1939 по 1946 год.

По словам директора Дома дружбы народов (ДДН) Тимура Кадырова, в ближайшее время эти письма можно будет увидеть на цифровых ресурсах ДДН. Письма из сборника могут появиться в формате отдельной рубрики.

«Аудитория у этой книги должна стать широкой. Информацию, которая в ней содержится, должны знать все. Мы приложим все возможные силы, чтобы письма из этой книги распространялись», – заявил Кадыров.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Проект удалось реализовать при поддержке группы компаний «Бетар», а также Министерства культуры РТ и Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника. Данный сборник был издан тиражом в тысячу экземпляров, но он не предназначен для продажи.

По словам Мясниковой, на данный момент набираются уже новые письма, а также существует неопубликованный архивный материал с воспоминаниями фронтовиков. Все эти тексты могут выйти в качестве нового сборника или в качестве переиздания «Хроники чувств».

Видео: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»