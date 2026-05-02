В Доме актёра Казани состоялся патриотический конкурс для детей «Слава Героям Победы»

В преддверии празднования Дня Победы в Казани состоялся конкурс «Слава Героям Победы». Мероприятие прошло в Доме актера имени М. Салимжанова и объединило около 100 участников, представивших разнообразные творческие номера.

Фото: © Иван Семенов / «Татар-информ»

Конкурсная программа включала три номинации. Самым массовым стало направление «Художественное слово», где участники читали стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Также были представлены номинации «Вокал» и «Инструментальное исполнительство». В последней конкурсанты продемонстрировали владение музыкальными инструментами – фортепиано, гитарой, саксофоном и гармонью.

В этом году число участников достигло 94, что почти вдвое превышает показатель прошлого года. Расширилась и география конкурса: помимо казанцев на сцене выступили представители из Елабуги, Набережных Челнов и Чебоксаров. Возраст участников – от 5 до 17 лет.

Почетными гостями стали главный тренер Федерации дзюдо Республики Татарстан Алексей Нефедов, лауреат премии Правительства РФ в области культуры, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Дмитрий Туманов, а также главный тренер и руководитель команды «Казанские тигры» Руслан Шигабетдинов.

В состав жюри вошли актер театра «Созвездия-Йолдызлык» Геннадий Туманов, певица и педагог по вокалу детской театральной студии «Репетиция» Екатерина Хлебникова, руководитель детской театральной студии «Репетиция» Гузель Сибгатуллина, журналист и публицист Кадрия Хаммадиева.

«Конкурс направлен на то, чтобы показать, что дзюдоисты являются талантливыми сразу с нескольких сторон: так, здесь на сцене выступают победители и призеры республиканских турниров, члены сборной команды Республики Татарстан, в том числе и юношеской», – рассказал Руслан Шигабетдинов.

Программа конкурса включила в себя выступления как на русском, так и на татарском языке, а победитель гран-при получит велосипед.

Иван Семенов