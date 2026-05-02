В Доме актёра Казани состоялся патриотический конкурс для детей «Слава Героям Победы»
В преддверии празднования Дня Победы в Казани состоялся конкурс «Слава Героям Победы». Мероприятие прошло в Доме актера имени М. Салимжанова и объединило около 100 участников, представивших разнообразные творческие номера.
Конкурсная программа включала три номинации. Самым массовым стало направление «Художественное слово», где участники читали стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Также были представлены номинации «Вокал» и «Инструментальное исполнительство». В последней конкурсанты продемонстрировали владение музыкальными инструментами – фортепиано, гитарой, саксофоном и гармонью.
В этом году число участников достигло 94, что почти вдвое превышает показатель прошлого года. Расширилась и география конкурса: помимо казанцев на сцене выступили представители из Елабуги, Набережных Челнов и Чебоксаров. Возраст участников – от 5 до 17 лет.
Почетными гостями стали главный тренер Федерации дзюдо Республики Татарстан Алексей Нефедов, лауреат премии Правительства РФ в области культуры, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Дмитрий Туманов, а также главный тренер и руководитель команды «Казанские тигры» Руслан Шигабетдинов.
В состав жюри вошли актер театра «Созвездия-Йолдызлык» Геннадий Туманов, певица и педагог по вокалу детской театральной студии «Репетиция» Екатерина Хлебникова, руководитель детской театральной студии «Репетиция» Гузель Сибгатуллина, журналист и публицист Кадрия Хаммадиева.
«Конкурс направлен на то, чтобы показать, что дзюдоисты являются талантливыми сразу с нескольких сторон: так, здесь на сцене выступают победители и призеры республиканских турниров, члены сборной команды Республики Татарстан, в том числе и юношеской», – рассказал Руслан Шигабетдинов.
Программа конкурса включила в себя выступления как на русском, так и на татарском языке, а победитель гран-при получит велосипед.
Иван Семенов