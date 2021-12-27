В домах Вахитовского района Казани почти сутки не будет воды

Завтра, 28 декабря, ряд домов в Вахитовском районе Казани останется без воды из-за переподключения водопровода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

С 9 утра до 6.00 29 декабря водоснабжение прекратится в домах 44/17, 46/12, 49, 50, 51, 52, 54/15, 55 (вуз), 56/16, 58 лит.А, 58 лит.Б, 58а, 59, 60/35, 68 по лице Большая Красная, 15/54 и 16/56 по улице Гоголя, 12, 15, 15а, 17/44, 17а по улице Жуковского, а также 39а по улице Карла Маркса и 33, 33а, 33б, 35 по улице Муштари. Таким образом, под отключение подпадают здание гостиницы, роддома и поликлиники в центре города.

МУП «Водоканал» предупреждает, что жители указанных домов могут оставить заявки на подвоз воды по номеру +7 (843) 231-62-60. Автоцистерны будут размещаться согласно поступившим обращениям.