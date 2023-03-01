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В домах трех районов Казани вода может окраситься в зеленый цвет
3 марта жилищники Казани будут проводить работы по определению мест утечки теплоносителя. В сетевую воду магистральных тепловодов от котельных «Азино» введут краситель зеленого цвета «Уранин-А». По этой причине вода в домах жителей трех районов – Вахитовского, Приволжского и Советского – может окраситься в зеленый цвет.
Как отмечают в комитете ЖКХ города, «Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки. Краситель безвреден для здоровья людей и окружающей среды.
При обнаружении «зеленой воды» жители могут обратиться в диспетчерскую службу «Казанских тепловых сетей» по многоканальному телефону +7(843)291-87-95.
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