В домах трех районов Казани пропала вода из-за аварий на сетях

Сегодня в ряде домов Авиастроительного, Вахитовского и Приволжского районов Казани произошли отключения воды из-за аварийных ситуаций на водопроводах. Об этом говорится в графике работ на сетях, опубликованном на сайте «Водоканала».

Так, в Авиастроительном районе произошло сразу две аварийных ситуации: на водопроводе на ул.Ашхабадской, 164 в поселке Северный и на пересечении ул.Федорова и Пестеля в поселке Новое Караваево. В первом случае с 9.20 прекращено холодное водоснабжение в 40 частных домах на ул.Ашхабадской, во втором — в 60 частных домах Нового Караваева.

С 13.30 из-за аварии на водопроводе по ул.Московской, 45 отключена вода в административном здании №6 по ул.Межлаука, а также в зданиях №41, 43 и 49 по ул.Московской.

С 12.40 без холодной воды остались административное здание №10 по ул.Складской, дом №13, а также 3а, 15, 15 к.1, 17, 17а, 17б, 2, 2 к.1, 21, 50, 52, 52 к.1, 54 по ул.Технической, №56 и 58 по ул.Тульской. Причиной стала аварийная ситуация на водопроводе по ул.Технической, 21.

Во всех случаях сроки завершения работ не указаны.