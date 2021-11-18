В домах трех районов Казани из кранов может пойти вода зеленого цвета

22 ноября в трех районах Казани — Приволжском, Вахитовском и Советском — будет проводиться выявление мест утечки теплоносителя. Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов от котельной «Азино» будет введен краситель зеленого цвета, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

При обнаружении зеленой воды жителей просят сообщить об этом по номеру +7 (843) 291-87-95. Специалисты уточняют, что окраситься в зеленый может как холодная, так и горячая вода.

«Уранин-А» безвреден для здоровья людей и окружающей среды, напомнили в Комитете жилищно-коммунального хозяйства.