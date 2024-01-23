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В домах Советского района Казани на сутки отключат воду
В некоторых домах Советского района Казани ожидается отключение воды. Меры приняты из-за проведения работ по подключению вновь построенного водопровода по ул.Минской, сообщает МУП «Водоканал».
Отключение продлится сутки — с 9.00 30 января до 9 утра следующего дня. На это время водоснабжение прекратится в домах по двух улицам:
— Минская, 12, 16, 1, 1в, 1г, 1д, 1а корп.1; 1а корп.2; 5, 5а, 5в, 7, 7а, 9, 16а,
— Ю. Фучика, 149, 151.
«Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60», — говорится в телеграм-канале предприятия.
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