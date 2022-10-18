В домах Советского района Казани на день отключат водоснабжение

20 октября с 9.00 до 23.00 в некоторых домах Советского района Казани временно будет отключено водоснабжение. Это связано с подключением водопровода, сообщает пресс-служба городской мэрии со ссылкой на «Водоканал».

Воды в этот день не будет по адресам: ул.Даурская, 9, 9а, 11, 11 корп.2, 15 (детский сад), 24, 24а, 26 (школа), 26а, 28, 29 корп.1, 30 (колледж), 32 (институт), 32а, 34, 34а, 36, 36б, 36в, 36/1, 38в, 38г, 38ж; ул.2-я Даурская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; ул.Высотная, 3, 7; ул.Отрадная, 4, 5, 5а, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20; ул.Карбышева, 12, 14.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.