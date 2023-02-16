В домах Приволжского района Казани на 6 часов отключат горячую воду и отопление

В некоторых домах Приволжского района Казани сегодня на время отключат горячую воду и отопление из-за внеплановых ремонтных работ. Всего отключения затронут 37 жилых домов, 2 школы, 1 детский сад и 1 медицинское учреждение.

С 10.00 до 16.00 горячей воды и отопления не будет в домах по адресам: ул.Фучика, 2б; 4; 6; 8; 8а; 8б; 12 корп.1-4; проспект Победы, 18; 18а; 18 корп.1; 20; 20 корп.1; 22; 24; 26; 30/1; 30/2; 30/3; 30/4; 32; ул.Дубравная, 32; 38; 40; 47; 49; 49а; 51; 53/1; 53/2; 53/3; 57 корп.1-4, а также в детском саду №131, гимназии №16, школе №150 и детской поликлинике №10.

Отключение связано с тем, что на сетях выявлена утечка теплоносителя, и для прохождения дальнейшего отопительного сезона без аварий ее необходимо устранить, пояснили «Татар-информу» в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов. Работы проводит АО «Казанские тепловые сети».