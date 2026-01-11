В домах от Госжилфонда Татарстана за год получили квартиры 280 молодых семей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За пять лет действия программы социальной ипотеки для молодых семей, инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, жилищные условия в ее рамках улучшили 3090 семей, в том числе 280 – в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда РТ.

По количеству получивших квартиры за пять лет лидируют такие города республики, как Казань (2041 семья), Набережные Челны (447 семей) и Нижнекамск (282 семьи).

Квартиры участники программы получают с ремонтом по принципу «заезжай и живи»: в них установлена вся необходимая сантехника, счетчики, датчики. Дополнительным преимуществом соципотеки является стоимость квадратного метра, которая значительно ниже рыночной.

Оказание поддержки семьям в улучшении жилищных условий – одна из основных задач национального проекта «Семья».

Социальная ипотека выдается Госжилфондом сроком до 28,5 года под 7% годовых, при рождении (усыновлении) ребенка полагается безвозмездная компенсация в размере 200 тыс. рублей. Ее можно использовать как первоначальный взнос либо направить на выкуп квадратных метров квартиры.

Программа социальной ипотеки для молодых семей ориентирована на семьи, где одному из супругов меньше 36 лет. Стать ее участниками могут и неполные семьи, где один родитель воспитывает одного ребенка или нескольких детей.

Требования к участникам программы следующие:

– заявитель должен быть прописан в Татарстане, при этом работать в бюджетной сфере ему не обязательно;

– на каждого члена семьи должно приходиться менее 18 кв. метров жилья;

– размер ежемесячного дохода на каждого члена семьи должен быть выше минимального прожиточного минимума;

– у семьи не должно быть непогашенной ипотеки, полученной в рамках федеральных и республиканских программ, в том числе незакрытого целевого денежного займа Госжилфонда.