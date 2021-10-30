В домах Ново-Савиновского района Казани почти на сутки отключат воду

2 ноября в ряде домов Ново-Савиновского района Казани отключат воду. Причина временных неудобств — проведение работ по подключению водопроводов, сообщает мэрия столицы РТ.

Водоснабжение будет отключено в доме №36 по улице Абсалямова, №11б, 11г, 13а по улице Меридианная, а также №43, 45, 45 стр., 47, 47а, 49, 51, 51а, 58б, 58г по Четаева. Подача воды в квартиры прекратится в 9 утра и возобновится в 6.00 3-го числа.

«Водоканал» рекомендует жителям запастись водой заранее. Заявки на подвоз воды принимаются по номеру +7 (843) 231-62-60.