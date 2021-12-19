В домах на улице Новаторов в Казани временно отключат газ

В понедельник, 20 декабря, часть домов по улице Новаторов в Казани останется без газа. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Газоснабжение отключат с 8.00 20-го числа и до окончания работ. Причиной временных неудобств станет врезка и пуск газа в блочно-модульную котельную, установленную при строительстве объекта по адресу: ул. Ершова, д. 65.

Отключение водоснабжения затронет дома № 1, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11 и 12 по улице Новаторов.

ЭПУ «Казаньгоргаз» просит жителей закрыть краны перед газовыми приборами. При их повторном пуске следует проветрить помещение, проверить наличие тяги в дымоходе и обеспечить доступ сотрудникам эксплуатационной организации.