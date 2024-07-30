В домах Казани массово отключат горячую воду из-за ремонта тепловодов

В конце июля — начале августа в ряде домов Казани, подключенных к сетям АО «Татэнерго», временно отключат горячую воду. В это время на сетях проведут гидравлические испытания, сообщили в мэрии столицы РТ.

Текущий ремонт тепловодов с 30 июля по 9 августа пройдет в ряде домов по улицам Маршала Чуйкова, Мусина, проспекту Фатыха Амирхана, с 31 июля по 13 августа — на улицах Волгоградской, Восстания, Декабристов, Ибрагимова, Коллективной и Короленко, проспекту Ямашева.

30 июля — 2 августа текущий ремонт приведет к отключению ГВС в домах по улицам Терегулова, Братьев Касимовых, Вербной, Комиссара Габишева, Дубравной, Завойского, Ломжинской, Минской, Ноксинскому спуску, проспекту Победы, улицам Родины, Зорге, Сафиуллина, Батыева, Созидателей, Айтматова, Чишмяле, Фучика, Яраткан. Кроме того, в некоторых многоквартирных домах на этих улицах горячая вода пропадет с 2 по 13 августа.

Подробный список можно увидеть на сайте мэрии Казани.