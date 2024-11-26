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Общество 26 ноября 2024 10:46

В домах казанцев из кранов может пойти зеленая вода

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27 ноября в трех районах Казани — Вахитовском, Советском и Приволжском — проведут проверку тепловодов ТЭЦ-1 на утечки. Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.

Для проверки в сетевую воду введут краситель «Уранин-а», который может окрасить ее в зеленый цвет. Вещество безвредно для здоровья людей и состояния окружающей среды.

Если жители домов обнаружат, что текущая из кранов вода изменила оттенок, им необходимо обратиться в диспетчерскую службу по номеру +7(843)291-87-95.

#зеленая вода
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